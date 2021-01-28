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Sahte corona aşısı satan adam gözaltına alındı

ABD'nin Washington eyaletinde Johnny Stine adlı bir kişi, sahte corona virüsü aşısı üretip, satarak insanların hayatını riske ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Stinein ürettiği aşıları internetten 400 dolar ile 1000 dolar arasında sattığı belirlendi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:07, 28/01/2021
Haberler Dünya
Sahte corona aşısı satan adam gözaltına alındı

ABD Adalet Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, kanser aşıları da sattığı iddia edilen 55 yaşındaki Johnny Stine’ın, corona virüsü aşısı olduğunu iddia ettiği aşıyı kişilere 400 dolar ile 1000 dolar arasında değişen fiyatlarda sattığı tespit edildi.

ABD Başsavcısı Brian T. Moran yaptığı açıklamada, “Bu kişi insanlara test edilmemiş, denenmemiş ve potansiyel olarak güvenli olmayan, COVID-19 aşısı olduğunu iddia ettiği bilinmeyen bir madde enjekte ediyordu” dedi.

Yetkililer, Stine’in, COVID-19 salgınının Dünya Sağlık Örgütü tarafından resmen bir pandemi olarak ilan edildiği Mart 2020’nin başlarında internet üzerinden aşı reklamı yapmaya başladığını ifade etti.