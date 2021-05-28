Salgın döneminde rekor… Sigara kullananlar tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Dünya corona virüsüyle olan mücadelesini sürdürürken, salgın döneminin insan sağlığı üzerine etkileriyle ilgili farklı çalışmalar yürütülüyor.

Saygın tıp dergisi The Lancet’te yayınlanan bir araştırmaya göre, sigara bağımlılarının sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Gençler arasında artan rakamlarla birlikte dünya genelinde sigara kullanan kişi sayısı 1.1 milyara yükseldi.

‘GENÇLER DAHA SAVUNMASIZ’

Araştırmanın başında yer alan Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü’nden Marissa Reitsma, sigaraya yeni başlayanların yüzde 89’unun 25 yaş ve altındakiler olduğunu, hükümetin gençler arasında bağımlılığın önüne geçmeye odaklanması gerektiğini vurguladı. Reitsma, “Gençler bağımlılığa karşı daha savunmasız. Eğer ülkeler sigaraya yeni başlayanların sayısını düşürmezse, tütün epidemisi uzun yıllar sürecek” dedi.

ÜÇTE İKİSİ 10 ÜLKEDE



Çalışmaya göre sigara bağımlılarının sayısı erkekler arasında 20 ülkede, kadınlar arasında ise 12 ülkede artış gösterdi. Sigara tiryakilerinin üçte ikisini yalnızca 10 ülke oluşturuyor, bunlar Çin, Hindistan, Endonezya, ABD, Rusya, Bangladeş, Japonya, Türkiye, Vietnam ve Filipinler olarak sıralanıyor. 341 milyon kişiyle her üç sigara tüketicisinden biri Çin’de yaşıyor.

BİR YILDA 8 MİLYON ÖLÜM



Sigara kullanımı 2019’da 8 milyon insanın ölümüne yol açtı. Sigaraya bağlı olarak 1.7 milyon insan iskemik kalp rahatsızlıkları, 1.6 milyon kişi kronik akciğer hastalıkları, 1.3 milyon kişi gırtlak ve akciğer kanseri, 1 milyon kişi de inme sonucu hayatını kaybetti.