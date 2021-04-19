Salgına komplo teorisi diyordu: Ölümü coronadan oldu

Corona virüsünü ciddiye almayarak hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor. Norveç’in başkenti Oslo’nun kuzeyinde yer alan Gran’da yaşayan Hans Kristian Gaarder, corona virüsüyle ilgili komplo teorileri üreten isimlerden biriydi.

60 yaşındaki Gaarder, evinde verdiği iki partiden kısa süre sonra hayatını kaybetti. Gaarder’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Gran Belediyesi yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Gran’da yaşayan 60’lı yaşlarında bir adam corona virüsüne yakalandıktan sonra 6 Nisan’da hayatını kaybetti. Söz konusu kişinin corona virüsüne yakalandığı öldükten sonra tespit edildi” ifadeleri kullanıldı.

Gaarder’ın 26 ve 27 Mart’ta verdiği iki ev partisine kaç kişinin katıldığı bilinmiyor. Yerel medyaya göre partiye katılan çok sayıda kişinin de testlerinin pozitif çıktığı belirtiliyor. Gaarder’ın haftalardır hasta olduğu ancak durumu yetkililerden gizlediği ihtimali üzerinde duruluyor.

İNSANDAN İNSANA BULAŞMAZ İDDİASI



Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Gaarder, YouTube’da paylaştığı videolarda 2020’deki ABD Başkanlık seçimlerinden corona virüsüne kadar pek çok konuda komplo teorileri üretiyordu. Corona virüsünü soğuk algınlığı veya hafif bir nezleye benzeten Gaarder, insandan insana bulaşmadığını da savunuyordu.

NORVEÇ’TE TOPLAM KAYIP 708



Gaarder’ın yaşadığı Gan, virüsün yayılmasını engellemek için geçtiğimiz ay sosyal buluşmaları yasaklama kararı almıştı. Norveç’te pandeminin başladığı günden bu yana 106 bin vaka kayıtlara geçti. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 708 olarak açıklandı.