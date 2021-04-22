Salgına oyun diyen ünlü müzisyen Ted Nugent coronaya yakalandı: Öleceğimi sandım

ABD’de eski Başkan Donald Trump’ın sıkı destekçilerinden ünlü müzisyen Ted Nugent, corona virüsüyle ilgili sosyal medyada yürüttüğü kampanyalarla gündemden düşmüyordu. Ancak Nugent’in yaptığı çağrılar pek çok ünlü isminkiler gibi virüsten korunmaya yönelik değil, salgının bir tür oyun ve komplo olduğunu savunan cinstendi.

Virüsle ilgili tüm gerçekleri reddeden 72 yaşındaki müzisyen kendisi de hastalığa yakalandı. Pazartesi günü Facebook hesabından bir paylaşım yapan Nugent, başından geçenleri anlattı. Nugent, “Muhtemelen pozitif ruh halimden dolayı tahmin etmeniz mümkün değil ama bir açıklamada bulunmam gerekiyor. Bugün yaptırdığım test pozitif çıktı” dedi.

‘AŞININ İÇİNDE NE VAR KİMSE BİLMİYOR’



Nugent açıklamasının devamında ırkçı ifadeler kullanırken, “Ben de bu Çin b.kunu kaptım. Son 10 gündür soğuk algınlığı benzeri belirtilerim vardı. Öleceğimi sandım. Vücudumun her yeri ağrılar içindeydi. Yataktan çıkacak gücüm yoktu. Ancak sürünerek de olsa çıkmayı başardım” diye konuştu.

Virüse yakalanmış olmasına rağmen akıl dışı görüşlerini savunmaya devam eden Nugent, aşı yaptırılmaması çağrısı yaptı. Nugent, “Çünkü içinde ne olduğunu kimse bilmiyor” ifadelerini kullandı.

TRUMP’I DEVİRMEK İÇİN TUZAK



Nugent’in paylaştığı videolar salgın sürecinde sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Seçimden önce paylaştığı videolarda Nugent, pandeminin solcuların Trump’ı yok etmek için kurduğu bir tuzak olduğunu öne sürmüştü. Nugent, “Bu gerçek bir pandemi veya gerçek bir aşı değil. Üzgünüm” demişti.