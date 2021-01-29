Salgının merkez üssü oldu… Corona ölümlerinde korkutan artış

Son 24 saatte 1506 insanın corona virüsü salgınından yaşamını yitirdiği Meksika, “salgında en çok insanın öldüğü” üçüncü ülke haline geldi.

Dünyanın en kalabalık nüfuslarından birine sahip olan ülkesi Hindistan’ı geride bırakan Meksika’da Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 155.145’e çıktı.

OKSİJEN TÜPÜ KALMADI

İngiliz Reuters haber ajansı, başkent Meksiko’da corona virüsü salgınının etkisinin sağlık sisteminin çökmesine neden olduğunu yazdı.

Meksiko’da hastanelerin kapasitesinin dolduğu ve oksijen tüpü eksikliği yaşandığını ve bu sebeple ağır corona hastalarına müdahale etmekte zorluk yaşandığı belirtildi.

HİNDİSTAN’I GERİDE BIRAKTI

126 milyon nüfuslu Meksika’nın yaklaşık 10 katı büyüklüğe sahip olan Hindistan’da Covid-19’a bağlı sebeple kayıtlara geçen ölüm sayısı ise 153.847’de kaldı.

Meksika böylelikle ABD ve Brezilya’dan sonra en çok ölümün yaşandığı ülke haline geldi.

Fakat nüfusa oranla Meksika’nın önüne geçen ülkeler var. Birleşik Krallık, Çekya, İtalya, ABD, Peru ve İspanya nüfus yoğunluğu göz önüne alındığında salgından çok daha etkilenen ülkeler olarak dikkat çekiyor.

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