Sarkozy’nin davası ertelendi

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012 yılında kaybettiği Cumhurbaşkanlığı seçimleri kampanyasında yasa dışı finansman sağlamaktan hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Davada Sarkozy ile birlikte yargılanan 13 sanık ise, suç ortaklığı, sahtecilik, güven ihlali ve dolandırıcılık ile suçlanıyor.

Sarkozy ile 13 sanığın yargılanacağı dava, Sarkozy ile birlikte yargılanan dönemin Seçim Kampanyası Müdür Yardımcısı Jérôme Lavrilleux'in avukatının, corona virüsüne (Covid-19) yakalanması nedeni ile Paris mahkemesi tarafından 20 Mayıs'a ertelendi. Davanın 20 Mayıs'tan 22 Haziran'a kadar sürmesi bekleniyor.

Ertelenme kararı alınan davada, seçim harcamalarının parti faaliyeti gibi gösterilerek Sarkozy'nin seçim kampanyasında yasal sınır olan harcamaların üzerine çıktığı ileri sürülüyor.

42 MİLYON EUROLUK ‘HARCAMA MİKTARI’

Fransa’da seçim harcamaları sıkı bir şekilde kontrol edilerek, kişisel servetleri ne olursa olsun adaylar arası eşitliği sağlamak amacı ile kampanya giderleri sınırlandırılıyor. Ülkede 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ise adayların seçim kampanyalarında 16 milyon 851 bin euroyu, ikinci tura kalanların ise 22 milyon 509 bin euroyu geçmesine izin verilmemişti.

Sarkozy hakkında yürütülen soruşturmada ise, izin verilen azami harcama miktarının yaklaşık 42 milyon euroya ulaştığı ortaya çıkmıştı. Yürütülen soruşturmada Sarkozy, seçim kampanyasının finansmanının yasal çerçevede kalması için tanıtım ve halkla ilişkiler kampanyasını yürüten Bygmalion şirketinden ve Event and Cıe yan kuruluşundan sahte fatura almakla, ilgili şirket de Sarkozy'nin masraflarını gizlemek için sahte fatura düzenlemekle suçlanmıştı.

SARKOZY’NİN SAVUNMASI

Cumhurbaşkanı adayı olarak kampanya hesaplarının ayrıntılarıyla ilgilenmenin kişisel sorumluluğu olmadığını savunan Sarkozy, “46 kutu fatura var. 46 kutuyla kendim mi ilgilenmem gerekirdi? Gerçek şu ki hiçbir şey okumadım. Başkanlık kampanyası hesapları 300 sayfa olmalı. Bunu okuyan hiçbir aday yok” ifadelerini kullanmıştı.

Sarkozy’nin davada suçlu bulunması halinde ise, 1 yıl hapis cezası ve 3 bin 750 euro ceza alması bekleniyor. Öte yandan Sarkozy, 1 Mart'ta eski avukatı ve üst düzey bir yargıçla yolsuzluk anlaşması yaptığı gerekçesiyle 1'i kesinleşmiş 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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