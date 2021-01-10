Savcılar, Trump’a karşı, Alman Deutsche Bank’ı çağırdı

Yaklaşık 15 yıl önce ABD'de yatırım bankacılığına hızlı bir giriş yapan Alman Deutsche Bank, cezalarla uğraşırken, bir de Trump'a karşı ifadeye çağrıldı.

Banka, bu kez bazı işlemler için rüşvet vermek ve değerli metal sözleşmelerinde manipülasyonlarla ilgili olarak 125 milyon dolar ceza ödedi. Banka, fazla açıklama yapmadı ve “2008 ile 2017 arasındaki olayların sorumluluğunu üstleniyoruz” dedi. Böylece soruşturma kapatıldı.

TRUMP SORUŞTURMASI İÇİN BELGE

Ancak bu kez Manhattan Savcısı Cyrus R. Vance ve New York Başsavcısı Letitia James, Başkan Donald Trump'a karşı Deutsche Bank'ı ifadeye çağırdı.

Başkan seçilmeden önce, zordaki Trump'a kredi açan tek kurum olan Deutsche Bank, hem ondan yaklaşık 300 milyon dolar alacaklı, hem de ona karşı yürütülen soruşturmanın bir parçası oluyor.

Frankfurt merkezli Deutsche Bank'tan, Trump'un Rus oligarklarıyla olan bağlantıları ile ilgili belge talep ediliyor. Banka da bu belgeleri vermek zorunda.

CEZA ÜSTÜNE CEZA YEDİ

Alman Bankası, daha önce Çin, Suudi Arabistan ve Abu Dabi ile olan parasal konularda “kara para şüphesiyle” 920 milyon dolar cezaya çarptırılmıştı.

Deutsche Bank, hakkında tedbir kararı bulunan cinsel suçlara karışmış Jeffrey Epstein'a milyonlarca dolarlık işlemler yaptırdığı, yüksek miktarlarda paralar çektirdiği için de geçen yıl New York Eyaleti'ne 150 milyon dolar ödemek zorunda kalmıştı.