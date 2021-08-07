Savcılık görevini yapmayanların peşine düştü: Almanya’da ‘felakete önlem almadın’ davası

Almanya’yı vuran selin yaraları sarılmaya çalışılırken, büyük can kaybı ve zararın yaşandığı Ahrweiler yöneticilerine soruşturma başlatıldı. Koblenz Savcılığı, ilçe yöneticilerinin halkı korumak için zamanında önlemler almadığı, geç müdahale ettiği iddiasıyla konuyu soruşturuyor.

ALI GÜLEN

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Ahrweiler’de ilk olarak oradaki resmi görevli Kaymakam‘a (Landrat) düştüğü belirtilirken, normal zamanlarda kriz ekibinde görevli olan diğer kişilerin de sorumluluğu araştırılıyor.

Savcılığın cevap aradığı ana soru, “Bu felakette çok mu geç davrandınız?” olacak. İlk soruşturmalara göre, bölgeye yönelik uyarı ve tahliye taleplerinin en geç 14 Temmuz saat 20.30'da kriz yönetimi ekibinden gelmesi gerekiyordu.

SUÇ: ÖLÜME SEBEP OLMAK

Başsavcı Haralt Kruse'ye göre bu uyarı ya da tahliye talepleri, gerekli açıklıkta gelmediği ya da çok geç gelmiş görünüyor. İlçeyi yöneten Kaymakam Pföhler ve kriz masası yöneticileri şimdi ihmal nedeniyle ölüme sebebiyet, insan sağlığına ve mala zarar vermeden mahkemeye çıkarılabilecek.