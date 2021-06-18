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Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer: Alman ordusunun itibarı tehlikede

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Yahudi karşıtı ifadeler kullanmakla ve cinsel tacizle suçlanan Litvanya'da görevli Alman askerlerinin tüm Alman ordusunun itibarını tehlikeye attığını belirtti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:22, 18/06/2021
HaberlerDünya
Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer: Alman ordusunun itibarı tehlikede

Almanya, Litvanya’da NATO bünyesinde görev yapan Alman askerlerden 30’unun Yahudi karşıtı söylemlerle ve cinsel tacizle suçlanmasıyla sarsıldı.

Almanya Savunma Bakan Annegret Kramp-Karrenbauer, bugün subaylarla bir araya geldiği etkinlikte yaptığı konuşmada, Litvanya’da Yahudi karşıtı sözler kullanmakla ve cinsel şiddetle suçlanan Alman askerlerinin tüm Alman ordusunun itibarını tehlikeye attığını ifade etti. Kramp-Karrenbauer, “Bu şekilde davranan hiç kimse Alman ordusunda olmamalı” dedi.

Almanya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz çarşamba günü 30 Alman askerinden oluşan söz konusu birliği Litvanya’dan geri çekmişti.

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