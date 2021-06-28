Sezgin Baran Korkmaz hakkında iki farklı iddianame

ABD'deki Utah Federal Bölge Mahkemesi'nde aleyhine açılan davada hazırlanan ilk iddianamede sanık Korkmaz için iki ayrı suçlamadan 25 yıla kadar hapsi istendi. 27 gün sonra dava kayıtlara gizlilik kaydıyla giren ikinci iddianamede ise Korkmaz'a üç ayrı suç isnat edilerek 225 yıla kadar hapis cezası istendi.

ABD'deki dava dosyasında, üzerinde hala gizlilik kaydı olan bir belgede ise dava sanığı Korkmaz hakkında 10 Mart 2021 tarihinde yakalama emri çıkartılarak kayıtlara girdiği görülüyor.

VOA Türkçe’den Can Kamiloğlu’nun haberine göre, Korkmaz ile ilgili hazırlanan ilk iddianameyle ilgili gizlilik kararı alındıktan sonra, 31 Mart tarihinde Utah Federal Bölge Mahkemesi hakimi Tena Campbell'a bildiriliyor. Utah Yüksek Hakimler Heyeti, Hakim Campbell'i davanın hakimi olarak atıyor.

11 sayfalık ilk Korkmaz iddianamesi dava kayıtlarına 1 Nisan tarihinde gizlilik kararıyla giriyor. İlk iddianamede, Korkmaz'a iki ayrı suç isnat ediliyor. Korkmaz, ‘kara para aklamak için komplo kurmak' ve 29 -30 Nisan 2019 tarihinde Kingston kardeşler davasında ABD'de savcılara bizzat tanık olarak verdiği ifadede, ‘resmi makamlara yalan ifade ve beyanda bulunmakla' suçlanıyor.

ABD ceza yasalarına göre kara para aklamak için komplo kurmak suçlaması 20 yıl, ‘resmi makamlara yalan ifade ve beyanda bulunmak' suçu ise 5 yıla kadar hapis cezası gerektiriyor. İlk iddianamede Korkmaz için istenen toplam azami hapis cezası 25 yılı buluyor.

İLK HAKİM ÇEKİLDİ

Davaya atanan hakim Tena Campbell, Korkmaz'ın gizlilik kaydıyla yayınlanan iddianamesini inceledikten sonra 7 Nisan tarihinde davadan çekildiğiyle ilgili kararını yayınlıyor. Hakim Campbell, Korkmaz iddianamesini incelediğini belirterek, bu iddianamenin Kingston kardeşler davasındaki iddianamelerle örtüştüğünü, bu davanın aynı hakim tarafından görülmesi gerektiğini belirtiyor. Utah Yüksek Hakimler Heyeti de Hakim Campbell'in davadan çekilmesinin ardından Korkmaz davası için Kingston kardeşler davasının hakimi Jill N. Parrish'i görevlendiriyor.

27 GÜNDE NE DEĞİŞTİ

Hakim Parrish'in Kormaz davasına atanmasının ardından, savcılık 28 Nisan'da bu kez 15 sayfadan oluşan ikinci bir iddianameyi gizlilik kararıyla dava dosyasına koyuyor.

İlk iddianameden farklı olan ikinci iddianamede bu kez ‘kara para aklamak için komplo kurmak' ve ‘resmi makamlara yalan ifade ve beyanda bulunmak' suçlamalarına ek olarak ‘Banka havalesi yoluyla dolandırıcılık yapmak' suçlaması ekleniyor. ABD'de ceza yasalarına göre azami 20 yıl hapis cezası isten bu suçlamanın on ayrı defa işlendiği iddia edilerek, ikinci iddianamede Korkmaz için 200 yıl daha hapis cezası isteniyor.

İkinci Korkmaz iddianamesinde isteten azami hapis cezalarının toplamı 225 yıla yükseliyor. VOA Türkçe'nin görüşlerine başvurduğu hukukçular, iki ayrı iddianamenin yayınlandığı bu 27 günlük süreçte, savcılığın Korkmaz aleyhine henüz açıklanmayan oldukça ciddi deliller elde etmiş olabileceğini öne sürdüler.

‘BÜYÜKBABA' İKİNCİ İDDİANAMEYE EKLENDİ

Korkmaz aleyhine hazırlanan 11 sayfalık ilk iddianamede yer almayan ancak 15 sayfalık ikinci iddianame yer alan ekler şöyle:

Kim ve hangi ülke vatandaşı olduğu belirtilmeyen “büyükbaba” olarak anılan ‘Tanık A' olarak belirtilen bir kişi ve Jacob Kingston'a gönderdiği 18 ayrı mesajın dökümü.

Korkmaz'ın “büyükbaba” aracılığıyla ABD'deki soruşturmadan kendilerini kurtarmak ve korumak amaçlı istediği 6 milyon dolarlık para miktarının 10 farklı banka havalesiyle Türkiye'ye aktarılmasının dökümü.

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