Seçim öncesi Türkçe sözü veren Yeşiller, Arapça getirdi

Her fırsatta göçmenlere olan yakınlıklarını dile getiren, Hessen Eyaleti'ndeki seçimler öncesi Cem Özdemir ve eyalette bakanlık koltuğunda oturan Tarek al Wazir tarafından okullarda “Türkçe dersleri” sözü veren Yeşiller, seçim sonrasında sözünde durmadı.

Parti içindeki, tek kültürde büyümüş yönetimin etkisiyle, Türkçe yabancı dil dersleri silindi, karara yabancı karşıtı AfD sevindi ve muhalefette olmasına rağmen “hayır” demedi.

TÜRK ÇOCUKLARINA ARAPÇA

Türklerin yoğun olduğu eyalette, okullarda seçmeli olan ikinci veya üçüncü dil olarak, Türkçe yerine “Arapça” getirildi. Seçmeli dersler ise Çince, Lehçe, Portekizce oldu. Yeşiller, Arapça'nın dünya dili olduğunu ve Türkçe için ayrıca personel bulunmadığı iddiasını öne sürdü.

Hessen eyaletindeki Türk toplumu, “Hessen'e gelen ilk yabancı dil Türkçe'dir. Bu karar, 60 yıldır Hessen'de yaşayan ve dördüncü kuşağı bulan 400 bin Türk'ü aşağılamadır” açıklaması yaptı.

DIŞLAMACI VE AŞAĞILAYICI

Eyalet koordinasyon kurulları inisiyatifi, “Türkçe'nin dışlanmasına ve ayrımcılığa son verilmesine çağırıyoruz. Hessen yönetiminin Türkçe’ye yönelik bu aşağılayıcı tutumu, Türk kökenli vatandaşların ve öğrencilerin Hessen eyaletine olan duygusal bağlarını daha da zedeleyecek ve yeni derin çatlaklar açacaktır” diyerek, tüm partilere, Hessen eyalet hükümetine açık mektup yazdı.

Mektupta bütün Türk dernekleri yer aldı. Yapılan toplantıda da sonraki süreç ve yapılacaklar tartışıldı.

YEŞİLLERLİ TÜRK: ANLATAMADIM

Türkçe ile ilgili komisyon kararı, haftaya Hessen Eyalet Meclisi'ne gelecek. Yeşiller'in Türk kökenli milletvekili Taylan Burcu, partide fazla çaba gösterdiğini ama sonuçta koalisyon protokolünün ağır bastığını söyledi.

Burcu, “Özellikle bu kararda Türkçe'nin olmaması büyük sorun. Parti içinde çok mücadele ettim ama anlatamadım. Yaygın dilleri aldıklarını savunuyorlar. Türkçe'ye talep olmadığını savunuyorlar” diye konuştu.

YEŞİLLER İÇİNDE AFD RUHU

Kararda, Hessen eyaletindeki iktidar ortağı Yeşiller eyalet yönetiminde bulunan, çok kültürlü ortamda yetişmemiş bazı kişilerin etkin olduğu yönünde bilgiler geliyor

. Bunların Türklerle ve Türkçe ile ilgili düşüncelerinin AfD'ye daha yakın olduğu yolunda iddialar da var. Zaten çıkan karar da, AfD’yi sevindirdi. Eylül ayında yapılacak genel seçimlerde, Yeşiller'in bu tavrının Türk kökenli seçmenleri nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor.

CDU ZATEN TÜRK KARŞITI

Eyalet hükümetinin büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) ise, yaklaşık 22 yıldır politikasını Türk ve Türkçe karşıtlığı üzerine kurdu. Çifte vatandaşlığa karşı imza kampanyasının ardından CDU, Türklerin kazanımlarını tek tek elinden aldı.

Son olarak da, Türkçe'nin okullarda seçmeli olarak öğrenilmesini engelleyen karar onaylanırken CDU Eyalet milletvekili İsmail Tipi, suçu muhalefete attı.

Tipi, “Sosyal Demokrat Parti suistimal ediyor. Genel seçim öncesi gündeme getirdiler. Grupta Türkçe'nin gözardı edilmemesi gerektiğini defalarca dile getirdim. Ama koalisyon protokolünde, çok konuşulan diller olması gerektiği ifade ediliyor” dedi.

Lehçe'nin, Türkçe'den çok daha az konuşulmasına rağmen kabul edilmesi ise, “iyi komşuluk ilişkilerine” bağlandı.

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