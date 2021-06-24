Seçimi kazanan Paşinyan’a Putin’den tebrik

Ermenistan’da 20 Haziran'da yapılan erken parlamento seçimlerini Başbakan Nikol Paşinyan’ın partisi olan Sivil Sözleşme Partisi yüzde 53,92 oy alarak kazanmıştı. Bu sonuca göre tek başına hükümet kurma hakkı kazanan Paşinyan’ı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den tebrik geldi.

Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, iki liderin telefon görüşmesi yaptığı aktarılarak, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nikol Paşinyan’ı, erken parlamento seçimlerinde kazandığı zaferden dolayı kutladı ve Ermenistan’ın yeni hükümetini kurma sürecinde başarılar diledi” denildi.

Açıklamada ayrıca, Putin ve Paşinyan’ın “Rus-Ermeni müttefik ilişkilerini kapsamlı bir şekilde güçlendirme” konusundaki karşılıklı eğilimlerini teyit ettikleri aktarıldı.

Putin ve Paşinyan’ın görüşmesinde Dağlık Karabağ konusunun da ele alındığı ifade edilen açıklamda, “Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin 10 Kasım 2020 ve bu yılın 11 Ocak tarihli anlaşmalarının tutarlı bir şekilde uygulanmasının önemi vurgulandı” denildi.

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