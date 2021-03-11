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Şehre inen leopar insanlara saldırdı

Hindistan'ın Indore kentinde yerleşim yerine inerek hareketli anlar yaşanmasına neden olan bir leopar 5 kişiyi yaraladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:15, 11/03/2021
HaberlerDünya

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinin en kalabalık şehri Indore’da leopar paniği yaşandı. Sokakta dolaşarak insanlara saldıran leopar, dakikalarca hem korku hem de heyecan yaşattı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bir polisin yakalamaya çalıştığı leoparın saldırısına uğradığı, hareketli dakikalar yaşandığı görüldü.

Hint polisi tarafından yapılan açıklamada, leoparın yerleşim yerinde dolaştığı sırada biri çocuk 5 kişiyi yaraladığı, 5 saatlik operasyonun ardından yakalandığı duyuruldu. Yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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