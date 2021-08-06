Seks müzesindeki pozları yüzünden 3 yıl hapis istemiyle yargılanıyor

Türkiye'de sosyal medya fenomeni olarak tanınan ve Beşiktaşlı eski kaleci Karius'un kendisine gönderdiği mesajları ifşa ederek adını duyuran Merve Taşkın'ın başı Amsterdam'da çektirdiği fotoğraflar yüzünden dertte. Fotoğrafları Türkiye'de müstehcen bulunan ve hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açılan fenomen, dünya basının da gündeminde.

SOZCU.COM.TR

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Türk influencer Merve Taşkın’ın geçen yıl yaptığı Amsterdam ziyareti sırasında çektirdiği fotoğraflar başına bela oldu. Doğum günü için gittiği Amsterdam’daki Seks Müzesi’nde poz veren ve ünlü Red Light District’de iç çamaşırlarıyla fotoğraflarını yayınlayan Taşkın’ın paylaşımlarına Türkiye’de dava açıldı. 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Taşkın, savunmasında fotoğrafları ‘eğlence’ amaçlı çektiği ifade etti. Instagram’da yaklaşık 600 bin takipçisi bulunan Taşkın’ın Türkiye’nin ceza kanununun 226. maddesini ihlal ettiği öne sürülüyor.

Müze müdürü mesaj gönderdi

Konu, BBC başta olmak üzere dünya basının da gündemine taşındı. Olayın duyulmasının ardından Seks Müzesi müdürü Taşkın’a destek mesajı gönderdi. Minique man Varle imzası taşıyan mesajda, Taşkın’ın yaşadıklarından dolayı üzüntü duydukları belirtildi.

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