Selanik’te sel felaketi can aldı, onlarca ev su altında

Yunanistan'ın Selanik ili ve bölgesinde son 48 saattir meydana gelen sağanak yağışlar hayatı felç etti. Onlarca ev ve tarım arazileri sular altında kalırken, taşan nehirler nedeniyle 15 köyün kent merkezi ile bağlantısı kesildi, köprüler hasar gördü. Bölgedeki alt yapıda büyük hasar meydana gelirken itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sel suları nedeniyle evlerinde mahsur kalanları kurtardı.



Selanik'in Polichni ilçesinde otomobili ile sel sularına kapılarak sürüklenen 26 yaşındaki genç 2 kilometre uzakta yaşamını yitirmiş vaziyette bulundu.

Bölgedeki sağanak yağışların alt yapıda zarar yol açtığı bazı mahalle ve köylere elektrik ve su verilemediği belirtilirken Atina'daki Sivil Savunma Bakanlığı'na ait ekiplerin alarma geçirildiği ve bölgeye sevk edildiği belirtildi.