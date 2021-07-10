Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Selfie çeken kızı elektrik çarptı

Ukrayna'da tren raylarına elektrik sağlayan tankın üstüne çıkarak selfie çekmek isteyen bir kişi elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Güncellenme: 23:20, 10/07/2021
HaberlerDünya
Selfie çeken kızı elektrik çarptı

Ukrayna’nın Lviv kentinde 26 yaşında bir kadın, selfie çekmek isterken az daha canından oluyordu.

Demiryollarına elektrik akımı sağlayan tankın üstüne çıkan genç kadın bir anda elektrik akımına kapıldı. Kadının vücudunda yüzde 70 oranında yanık oluşurken, olay yerine gelen 9 kişilik kurtarma ekibi kadını raylardan güçlükle kurtardı.

Genç kadın sedye yardımıyla ambulansa taşınarak, bölgedeki en yakın hastaneye götürüldü. Elektrik akımına kapılan talihsiz kadının tedavisi hastanede devam ediyor. İHA

İlginizi ÇekebilirSelfie meraklısı hırsız geride fotoğrafını bıraktıSelfie meraklısı hırsız geride fotoğrafını bıraktıİlginizi ÇekebilirSelfie çeken kızlar hayatının şokunu yaşadıSelfie çeken kızlar hayatının şokunu yaşadı
Adana cep telefonu istanbul Kadın selfie Ukrayna