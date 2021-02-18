Senato’dan Draghi hükümetine güvenoyu

İtalya Parlamentosu’nun üst kanadında yapılan güven oylamasında 40 senatörün red oyuna karşı 262 senatör yeni hükümet için evet oyu kullandı. 321 sandalyeli Senato’da oylamaya 304 senatör katıldı, 2 senatör de çekimser oy kullandı.

Güvenoyu için gerekli olan 161 salt çoğunluk sayısı 101 oyla geçildi. Senato’da güvenoyu rekoru 2011 yılında 281 evet oyu alan Mario Monti hükümetinde kaldı.

İtalya’nın 67. hükümeti perşembe günü parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’nde güvenoyu arayacak. Giuseppe Conte hükümetinin en büyük bileşeni olan ve 67. hükümette 4 bakanlıkla yer alan 5 Yıldız Hareketi’nin (M5S) 15 senatörü hayır oyu kullandı, 6 senatör oylamaya katılmadı. M5S, üyelerinin internetten yaptığı oylama sonucunda yüzde 59.3’le Draghi hükümetine destek kararı almış, karar sonrası hareketten ayrılan üyeler olmuştu.

BİRLİK OLMAK BİR GÖREV

Draghi’ye hükümet kurma görevi verilmesinin ardından destek vermeyeceğini duyuran aşırı sağ parti İtalya’nın Kardeşleri’nin (FdI) yanı sıra karma grupta yer alan bazı senatörler red oyu kullandı. Senato Genel Kurulu açılışında konuşan Başbakan Mario Draghi, Covid-19 salgını ve ekonomik zorluklar karşısında ulusal sorumluluk çağrısında bulundu. Hükümet hedeflerini reform ve pandemi ile mücadele olarak belirleyen Draghi, “Birlik olmak artık bir seçenek değil, hepimizi birleştiren İtalya sevgisi ışığında bir görevdir” ifadelerini kullandı.