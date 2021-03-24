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Sesini günler sonra duyurabildi… Kanalizasyon çukurundan kurtarıldı

ABD'nin Florida eyaletinde kanalizasyon çukurundan bir kadın kurtarıldı. Yetkililer, kurtarılan kadının günlerdir kayıp olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:09, 24/03/2021
HaberlerDünya
Sesini günler sonra duyurabildi… Kanalizasyon çukurundan kurtarıldı

Florida eyaletinin Atlantic Avenue kentinde günlerdir kayıp olan bir kadın, dün sabah saatlerinde kanalizasyon çukurundan kurtarıldı. İtfaiye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kadının 2 metre derinliğindeki kanalizasyon çukurunda günlerce yaşam mücadelesi verdiğini ve yardım çığlıklarını yoldan geçenlerin duyduğunu belirtti.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri çukurun üstünde bulunan kaldırımı kırarak, kanalizasyon çukurundan kadını merdiven yardımıyla çıkardı.

Kadın tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Polis, kurtarılan kadının günlerdir kayıp olduğunu, kanalizasyon çukuruna nasıl düştüğünü ve kaç gündür bu çukurda kaldığını tespit edebilmek için inceleme başlattıklarını duyurdu.

ABD Kadın Polis