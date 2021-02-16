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Seyahat yasağı konulan ülkelerden gelenlere İngiltere’den para cezası

İngiltere'de Birmingham Havaalanı'nda hükümetin seyahat yasağı koyduğu ülkelerden geldiğini beyan etmeyen 4 kişi, 10'ar bin sterlin para cezasına çarptırıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:33, 16/02/2021
Haberler Dünya
Seyahat yasağı konulan ülkelerden gelenlere İngiltere’den para cezası

İngiltere hükümeti Covid-19 mutasyonlarının yayılmasını önlemek amacıyla Güney Afrika, Portekiz ve Brezilya’nın da dahil olduğu 33 ülkeyi karantina listesine almıştı.

Listede bulunan ülkelerden İngiltere’ye gelenlerin kendilerini 10 gün boyunca otel karantinasına alması gerekirken, Birmingham Havaalanı’nda 4 kişinin seyahat yasağı olan ülkelerden geldiğini beyan etmediği tespit edildi.

West Midland polisi tespit edilen 4 kişinin havaalanından ayrılmalarına izin verilmediğini ve kişi başı 10 bin sterlin para cezasına çarptırıldıklarını bildirdi. Polis tarafından yakalanan kişilerin hangi ülkelerden geldiği belirtilmedi.

İngiltere’de Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanan otel karantinasına göre seyahat etmenin kısıtlandığı 33 ülkeden gelenlerin kendilerini hükümetin belirlediği otellerde 10 gün boyunca izole etmesi gerekiyor. 10 gün boyunca karantina uygulayacak kişilerin kendileri karşılayacağı otel masrafları da bin 750 sterlin olarak belirlendi. (İHA)

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