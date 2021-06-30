Sezgin Baran Korkmaz Wels’e gönderildi, Türkiye’nin iade talebi Viyana’ya

Türkiye, kara para aklamaktan hakkında soruşturma bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ı, Amerika'ya kaptırmamak için elinden geleni yapıyor.

Fakat bugün Korkmaz için iade talebinde bulunan Türkiye’nin yanlış yere başvurduğu ortaya çıktı. Türkiye’nin “iade talebi ve evrakları” yanlış ve yetkisiz mahkemeye gönderildi.

Çünkü Viyana Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Sezgin Baran Korkmaz'ın dosyası Viyana’dan 220 kilometre uzaktaki Wels Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne gönderildi. Korkmaz da, yeniden yakalandığı bu kente nakledildi.

ABD'NİN BAŞVURUSU ELLERİNDE

Halen gözaltında tutulan Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili Wels Mahkemesi'nin elinde şu anda sadece “ABD'nin delil toplamak ve diğer amaçlarla iade; bu mümkün değilse, online ifade” ile ilgili başvurusu bulunuyor.

Wels Mahkemesi'ne Türkiye'den iletilmiş bir başvuru gelmedi. Viyana'daki Yüksek Mahkemeye yapılan başvurunun doğrudan Wels'e iletilip iletilmeyeceği ise bilinmiyor. Ancak Viyana Başssavcılığı ya da taraflardan biri yetki itirazında bulunursa, dosyası Wels’e nakledilebilecek.

Doğal olarak, Türkiye'nin başvurusu için ayrı bir hukuki süreç gerekiyor ama şu anda dosya ve ABD'nin kara para nedeniyle tutuklattığı Korkmaz, Viyana'da değil.

DURUŞMA 5 TEMMUZ’DA VE GİZLİ

Sözcü.com.tr’nin sorularını yanıtlayan Wels mahkemesi, “Tutuklama süreci işliyor. Bu nedenle size bu aşamada bilgi veremeyiz. Ancak Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD’nin dava dosyası bize geldi. Biz süreçle ilgili karar vereceğiz“ diye konuştu. 5 Temmuz'daki duruşmanın gizli yapılacağı öğrenildi.

Bu arada Korkmaz'ın avukatları, Pazartesi Wels'te görülecek duruşmada tahliye talebinde bulunmaya ve ABD yerine, Türkiye'ye gönderilmeyle ilgili dilekçe sunmaya hazırlanıyor.

Korkmaz'ın Türkiye'ye iade dosyasında ne olduğu tam bilinmediği ve bununla ilgili bir dava da görülmediği için, ABD'nin talebi reddedilirse, muhtemelen yeniden bir dava süreci görülecek.