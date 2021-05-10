Şiddet bitmek bilmiyor: İsrail zaman kazanmaya çalışıyor

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te sabah namazını Mescid-i Aksa’da kılan binlerce Filistinli, aşırı sağcı Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tuttukları sırada İsrail güçlerinin saldırısına uğradı.

Sabah namazını Mescid-i Aksa’da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksanın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi. İsrail polisi, Filistinlilere gaz bombası ve ses bombasıyla müdahale etti. Müdahalelerde 10 Filistinlinin yaralandığı, 3’ünün hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Filistinliler, İsrail polisinin sert müdahalesine karşı taş atarak yanıt verdi.

TEMYİZ DURUŞMASI ERTELENDİ

İsrail başsavcısı Avichai Mandelblit, bazı Filistinlilerin planlı şekilde Kudüs’ten zorla çıkarılması konusunda bugün yapılması planlanan temyiz duruşmasını kutsal kentteki şiddet olaylarını körüklememek için erteledi.

Filistinlilerin Kudüs’ten zorla çıkarılmaları konusundaki dava ve Ramazan ayı sırasındaki sürtüşmeler nedeniyle Filistinliler ve İsrail polisleri arasındaki çatışmalar sürerken, temyiz duruşmasının ertelenmesiyle İsrail hükümeti Kudüs’teki tehlikeli durumun üstesinden gelmek için biraz zaman kazanmış oldu.

İsrail Anayasa Mahkemesi’nin Kudüs’ün doğusundaki Sheikh Jarrah mahallesinden birçok Filistinli ailenin zorla çıkarılmasıyla ilgili temyiz davasının duruşmasını bugün görmesi bekleniyordu.

Alt mahkeme, Filistinlilerin Kudüs’teki evleri üzerinde hak iddia eden İsrailli yerleşimciler lehine karar vermiş, Filistinliler ise bu kararı İsrail’in kendilerini kutsal kentten dışarı çıkarma çabasının bir parçası olarak görmüşlerdi.

Evlerinden çıkarılmalarını protesto eden Filistinliler ile İsrail polisi arasında Cuma’dan itibaren meydana gelen çatışmalarda çoğu Filistinli en az 220 kişi yaralanırken, olay uluslararası tepki çekti.

ABD VE TÜRKİYE’DEN TEPKİ GELDİ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, dün İsrailli mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde Kudüs’teki potansiyel ev tahliyeleri ve çatışmalarla ilgili “ciddi endişelerini” dile getirmiş, Avrupa ülkeleri ise Perşembe günü İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’daki yeni yerleşimleri durdurmasını istemişlerdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, Cumartesi günü yaptığı konuşmada İsrail’i “terör devleti” olarak niteleyerek Filistinlilerin evlerinden çıkarılmalarını engelleyecek adımlar atılması için çağrıda bulundu.

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