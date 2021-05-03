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Sıkı önlemler ve aşılamada sonuç: İlk müzik festivali düzenlendi

Corona virüsü salgınına karşı çok sıkı önlemler alan İngiltere'de yaşam normale dönmeye başladı... Planlı bir şekilde normalleşmeye başlayan ve aşılama sürecinde de büyük bir hız kazanan İngiltere'nin Liverpool kentinde uzun bir aradan sonra ilk müzik festivali düzenlendi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:46, 03/05/2021
HaberlerDünya
Sıkı önlemler ve aşılamada sonuç: İlk müzik festivali düzenlendi

İngiltere, corona virüsü salgınına karşı sıkı önlemlerin ve istikrarlı bir hızla ilerleyen aşılama sürecinin meyvesini toplamaya başladı… Normalleşme sürecine başlayan İngiltere’de Beatles’ın doğum yeri olarak özel bir yere sahip olan Liverpool’da uzun bir aradan sonra canlı konser düzenlendi.

Liverpool’da dün gece bir müzik festivali düzenlenirken katılımcılar aylardır evlerde kapanmanın acısını çıkardı. Yaklaşık 5.000 kişinin katıldığı etkinlikte maske takımı tercihe bağlı olarak takılırken, sosyal mesafe kuralları da esnetildi.

Aylardır kapalı kalan İngilizler uzun bir aradan sonra düzenlenen ilk canlı konser ile eğlendi.

Katılımcıların etkinliğe katılmadan önce Covid-19 testi yaptırması ve negatif sonuç alması gerekirken, etkinlikten 5 gün sonra da corona virüsü testi yapılması zorunluluğu getirildi.

Konser alanına dezenfektan istasyonları kuruldu.

İngiliz hükümeti, bu konserden elde edilecek sonuçları toplarken hükümetin Etkinlik Araştırma Programı’nda görevli bilim insanlarının salgının kalabalık ortamlarda nasıl bulaştığına dair çalışmalarını bu verilerle sürdüreceği belirtildi.

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Yayınlanma Tarihi:09:40,