Sıkı önlemler ve aşılamada sonuç: İlk müzik festivali düzenlendi

İngiltere, corona virüsü salgınına karşı sıkı önlemlerin ve istikrarlı bir hızla ilerleyen aşılama sürecinin meyvesini toplamaya başladı… Normalleşme sürecine başlayan İngiltere’de Beatles’ın doğum yeri olarak özel bir yere sahip olan Liverpool’da uzun bir aradan sonra canlı konser düzenlendi.



Liverpool’da dün gece bir müzik festivali düzenlenirken katılımcılar aylardır evlerde kapanmanın acısını çıkardı. Yaklaşık 5.000 kişinin katıldığı etkinlikte maske takımı tercihe bağlı olarak takılırken, sosyal mesafe kuralları da esnetildi.

Katılımcıların etkinliğe katılmadan önce Covid-19 testi yaptırması ve negatif sonuç alması gerekirken, etkinlikten 5 gün sonra da corona virüsü testi yapılması zorunluluğu getirildi.

İngiliz hükümeti, bu konserden elde edilecek sonuçları toplarken hükümetin Etkinlik Araştırma Programı’nda görevli bilim insanlarının salgının kalabalık ortamlarda nasıl bulaştığına dair çalışmalarını bu verilerle sürdüreceği belirtildi.

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