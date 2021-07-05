Silahlı saldırganlar 140 öğrenciyi kaçırdı

Nijerya’nın Kaduna eyaletinde yer alan yatılı Bethel Baptist lisesi, bir grup silahlı saldırganın hedefi oldu. Günün erken saatlerinde liseyi çevreleyen çitlere tırmanarak okulu basan silahlı saldırganlar, okuldaki 140 öğrenciyi kaçırdı.

25 ÖĞRENCİ KAÇABİLDİ

Bethel Baptist lisesinde Öğretmen Emmanuel Paul yaptığı açıklamada, saldırı sırasında okulda 165 öğrenci bulunduğunu fakat saldırganların tüm öğrencileri kaçıramadığını belirterek, “Saldırganlar 140 öğrenciyi kaçırdı, sadece 25 öğrenci kaçtı. Öğrencilerin nereye götürüldüğüne dair hala bilgi sahibi değiliz” ifadelerini kullandı.

Kaduna eyaleti Polis Sözcüsü Muhammed Jalige yaptı açıklamada ise, sabah erken saatlerde yapılan saldırıyı doğrulayarak, “Taktiksel polis ekipleri saldırganların peşine düştü. Hala kurtarma görevindeyiz” ifadelerini kaydetti. Jalige, kaçırılan öğrenci sayısına ilişkin soruları ise cevapsız bıraktı.

Öte yandan, 1991 yılında Kaduna’nın Maramara köyünde Baptist kilisesi tarafından kurulan bir karma eğitim koleji olan Bethel Baptist lisesine düzenlenen saldırı, Kaduna’da geçtiğimiz yıl Aralık ayından bu yana düzenlenen 4. toplu öğrenci kaçırma olayı olarak kayda geçti. Ayrıca geçtiğimiz Aralık ayından bu yana Nijerya’nın farklı eyaletlerinde yaklaşık bin öğrencinin kaçırılmış, esir öğrencilerin çoğu yerel yetkililerle yapılan müzakerelerin ardından serbest bırakılırken, bazıları ise esir tutulmaya devam edilmişti. İHA