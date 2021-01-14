Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı

İtalya'da 3 defa Başbakanlık görevi yapan Silvio Berlusconi, yaşadığı kalp problemleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Profesör Doktor Alberto Zangrillo yaptığı açıklamada, geçtiğimiz pazartesi günü Berlusconi'yi gördüğünü ve İtalya'ya götürülmesinin mantıklı olmadığını düşündüğünü ve Berlusconi'nin yakındaki bir hastaneye kaldırılması gerektiği yönünde tavsiye verdiğini aktardı.

Öte yandan geçtiğimiz sene 2 Eylül’de corona virüsü (Covid-19) testi pozitif sonuç veren Berlusconi, Milano’da tedavi gördüğü San Raffaele Hastanesi’nden 14 Eylül'de taburcu edilmişti. (İHA)

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