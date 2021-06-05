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Sinovac aşısı 3-17 yaş arası çocuklar için onaylandı

Türkiye'nin de satın aldığı Sinovac tarafından geliştirilen corona virüsü aşısının Çin'de 3-17 yaş aralığında kullanımı onaylandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:36, 05/06/2021
HaberlerDünya
Sinovac aşısı 3-17 yaş arası çocuklar için onaylandı

Dünya genelinde corona virüs salgını ile mücadele kapsamında birçok ülkede başlatılan aşılama programlarında yaş grupları genişletiliyor. Çin’de Sinovac şirketinin Covid-19’a karşı ürettiği “CoronaVac” aşısının 3-17 yaş aralığında kullanımına yeşil ışık yakıldı.

Sinovac CEO’su Yin Weidong yaptığı açıklamada, aşının söz konusu yaş aralığındaki çocuklara ne zaman uygulanmaya başlanacağının sağlık yetkililerine bağlı olduğunu ifade etti. Yin, reşit olmayanların enfeksiyondan sonra ciddi semptom riski daha yüksek olan yaşlılara kıyasla aşılamada daha düşük önceliğe sahip olduğunu vurguladı.

ÜÇÜNCÜ DOZ DENEMESİ

Faz I ve II klinik deneylerinden elde edilen ön sonuçlara göre aşı, 3 ila 17 yaşındaki katılımcılarda bağışıklık oluştururken, çoğunda hafif şekilde yan etkiler görüldü. Yin ayrıca, iki dozdan sonra üçüncü dozun uygulandığı Faz II klinik denemesinin de tamamlandığını aktardı.

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Yayınlanma Tarihi:12:26,