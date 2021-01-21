Sinovac corona aşısının üretimi artırılıyor

Sinovac CEO’su Yin Weidong, şubat ayında faaliyete geçecek ikinci bir üretim hattıyla birlikte yıllık üretim kapasitesini 1 milyar doza çıkaracaklarını duyurdu.

Açıklama, Çinli firmanın rakibi BioNTech'in planlanan üretim artışıyla birlikte Avrupa ülkelerine söz verilen ikinci doz aşıların zamanında sağlanacağını duyurmasının ardından geldi.

Yin Weidong verdiği röportajda, “Sinovac Brezilya, Endonezya, Türkiye, Şili ve diğer ülke ve bölgelerden aşı siparişleri aldı. Biz de üretim kapasitesini genişletmek için her türlü çabayı gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Aşının dünya çapında daha fazla insanı koruyacağını umuyoruz” diyen Weidong ayrıca “Corona virüsü salgını ve aşı talebiyle ilgili belirsizliklerle karşı karşıyayız ve bu durum, yalnızca olağan talep-arz iş modeli ile çözülemez” şeklinde konuştu.

CoronaVac aşısı, Türkiye, Çin, Endonezya, Brezilya ve Şili de dahil olmak üzere birçok ülkede acil kullanım için onaylandı.

TÜRKİYE’DE ETKİNLİK ORANI YÜZDE 91,25 OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Türkiye’deki 3. faz sonuçları aşının yüzde 91,25’lik bir etkinlik oranına sahip olduğunu gösterirken Endonezya’daki sonuçlarda yüzde 65,3’lük bir etkinlik oranı tespit edildi. Brezilya’da yapılan son aşama testlerinde ise etkinlik oranının yüzde 50.4 olduğu açıklandı.

“Farklı ülkelerde farklı sonuçlar almak normal, klinik deneyler birçok faktörden etkilenir” diyen Yin Weidong, Brezilya’daki faz-3 klinik denemelerdeki tüm katılımcıların, virüsün birçok kez saldırısına uğrayabilecek yüksek riskli ortamlardaki sağlık çalışanları olduğunu belirtti.

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