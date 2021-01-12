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Sıra onlara geldi: BioNTech çalışanlarını aşılıyor

Geliştirdikleri corona aşısı dünyada ilk onayı alan şirket olan BioNTech, nihayet kendi çalışanlarını aşılamaya başlıyor.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 10:02, 12/01/2021
Haberler Dünya
Sıra onlara geldi: BioNTech çalışanlarını aşılıyor

Almanya'nın Mainz kentinde merkezi bulunan şirket, buradaki ve üretim yerlerinde çalışanlarla, Avusturya'daki aşı üretim merkezinde çalışanlarına, ayrıca dağıtım sürecine doğrudan dahil olan ortaklara da aşı yapılacağını duyurdu.

Üretim ve dağıtımın aksatılmaması için bu kararı alan BioNTech, bu amaçla kullanılacak küçük sayıdaki aşının, AB ve diğer ülkelere yapılacak sevkiyatı engellemeyeceğini açıkladı.

Prof. Dr. Uğur Şahin, daha önce yaptığı açıklamada, “Öncelik aşı talep eden ve acil ihtiyaç duyanların olacak. Biz daha sonra aşılanacağız, kimsenin hakkını almak istemiyoruz” demişti.

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