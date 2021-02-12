Sırbistan aşıda lider konuma geçti: Telefonla sipariş veriliyor

Rusya ve Çin'den aşı alan, ardından Moderna ve Pfizer/Biontech aşılarını getirten ve son olarak AstraZeneca aşılarından siparişlerini tamamlayan Sırbistan, 7 milyonluk nüfusunun 500 binden fazlasını aşıladı bile.

TELEFON EDİP İSTEDİĞİNİ SEÇİYOR

Ülkede bütün vatandaşlara yetecek kadar aşı olduğu açıklandı. Aşılama ise, insanların talebine göre yürütülüyor. Sırplar, ya telefonla ya da online olarak kaydını yaptırıyor. Hangi aşıyı seçeceğini söylüyor. Kişiye kısa süre sonra aşı yeri, seçtiği aşı bilgisi ve zamanı gönderiliyor. Herkes de buna göre gidip aşısını oluyor.

Seçtiği aşıdan kalmayanlar ya da teslimat gecikeceği için o aşıdan olamayanlar, başka aşı seçebiliyor veya bekliyor. Aşılamada en büyük merkez başkent Belgrad’da. Buradaki iki büyük sergi salonu aşı merkezine dönüştürüldü.

BİLGİLER DİJİTAL SAKLANIYOR

Aşıları gerçek zamanlı olarak takip edebilmek için yeni programlar oluşturuldu. Aşı dağılımı ve aşılama bilgileri dijital olarak kaydedilip saklanıyor.

Aşılanana, aşı pasaportu veriliyor. Sırbistan'da ikameti olan herkes, bir yabancı da dahil, kaydını yaptırıp aşısını olabiliyor. Bunun için, kademeli olarak yaşlılardan aşağı doğru bir sistem değil, başvuru sistemi esas alınıyor.

İlk olarak Çin'den Sinoparm ve Rusya'dan Sputnik V'i alan Sırbistan, böylece diğer Avrupa ülkelerinin BioNTech ve Moderna aşılarına bağımlı kalması sorununu aştı. Onlar gelene kadar aşılama takvimini sürdürdü. Şimdi de, tüm vatandaşlarına yetecek kadar aşısı oldu.