Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sırbistan’da corona aşısı yapılmaya başlandı

Sırbistan’da Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı ile Covid-19 karşı aşılamalar başladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:31, 06/01/2021
Haberler Dünya
Sırbistan’da corona aşısı yapılmaya başlandı

Corona virüsü salgını ile mücadele de birçok ülkede aşılamalar başladı. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yapılan açıklamada, Sırbistan'ın Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V Covid-19 aşısından 2 milyon doz sipariş verdiği aktarıldı.

Sırbistan'a ilk aşı dozlarını geçtiğimiz yıl 30 Aralık'ta teslim aldığı ve aşılama kampanyasına bugün başladığı belirtildi. Sputnik V'in faz 3 deneme sonuçlarına göre yüzde 91,4 etkinlik oranına sahip, Covid-19'a karşılı etkili bir aşı olduğu belirtilmişti. (İHA)

İlginizi ÇekebilirAvrupa Birliği, Moderna'nın corona aşısına onay verdiAvrupa Birliği, Moderna'nın corona aşısına onay verdi

İlginizi Çekebilirİngiltere'de son 24 saatte corona virüsten 1041 ölümİngiltere'de son 24 saatte corona virüsten 1041 ölüm İlginizi ÇekebilirPortekiz'de şaşkınlık: Cumhurbaşkanından corona virüsü endişesiPortekiz'de şaşkınlık: Cumhurbaşkanından corona virüsü endişesi
ABD Avrupa Avrupa Birliği Corona Cumhurbaşkanı İngiltere Ölüm Portekiz Rusya Sırbistan