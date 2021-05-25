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Sisi ve Biden’dan bir haftada ikinci görüşme

Gazze Şeridi’ndeki ateşkes üzerine Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ile ABD Başkanı Joe Biden telefonda görüştü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:58, 25/05/2021
HaberlerDünya
Sisi ve Biden’dan bir haftada ikinci görüşme

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdi. Görüşmede, Hamas ve İsrail arasında Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ele alınırken, Gazze'ye acil insani yardım ve Gazze'nin yeniden inşasına yönelik uluslararası çabalar görüşüldü.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray, Başkan Biden'ın çatışmaların sona erdirmeye yönelik Mısır'ın başarılı diplomasi ve koordinasyonu için teşekkür ettiğini aktardı. Mısır tarafından yapılan açıklamada ise, “ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'nin yeniden inşa çabalarını desteklediğini açıkça belirtti” ifadelerini kullandı.

Sisi ve Biden, ilk telefon görüşmesini Perşembe günü gerçekleştirmişti.

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