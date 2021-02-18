Slovakya AB’den sağlık personeli istedi

Slovakya, corona virüsü salgını ile mücadelede yaşanan personel sıkıntısı nedeniyle pandemi hastanelerinde görevlendirmek üzere Avrupa Birliği'nden (AB) 10 doktor ve 25 hemşire istedi. AB'den gelecek sağlık personelinin ilk etapta 1 ay görev yapmasını planlayan Slovakya Sağlık Bakanlığı, söz konusu sağlık çalışanlarının corona virüsüyle mücadelede başarı sağlanana kadar ülkede kalmasından yana olduklarını bildirdi.

Misafir sağlık personelinin, ihtiyaç olan hastanelerde görevlendirileceği belirtilirken, genel tablonun kötüleşmesi halinde AB’den daha fazla sayıda doktor ve hemşire istenebileceği de ifade edildi.

ÖLÜ SAYISI 6 BİNİ GEÇTİ



Slovakya Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre, salgının başlangıcından bu yana 526 bin 782 vaka tespit edilen 5.5 milyon nüfuslu ülkede, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısı ise 6 bin 168'e ulaştı.

Slovakya medyasına göre, 100 bin kişi başına düşen ölü sayısı istatistiklerinde Slovakya an itibarıyla dünyada birinci sırada yer alıyor. (İHA)