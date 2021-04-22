Slovakya’dan Rusya kararı

Rusya ve Çekya arasındaki diplomatik krize Slovakya da dahil oldu. Slovakya Başbakanı Eduard Heger düzenlediği basın toplantısında, mevcut jeopolitik duruma ve Çekya’da son günlerde yaşananlara bağlı olarak Rusya’nın Bratislava Büyükelçiliği çalışanı 3 kişinin sınır dışı edileceğini açıkladı. Başbakan Heger, söz konusu kişilerin Slovakya topraklarını terk etmeleri için 7 gün süreleri olduğunu belirtti.

Slovakya’nın son günlerde yaşananlar neticesinde Çekya ile dayanışma ve destek içerisinde olduğunu kaydeden Başbakan Heger, sınır dışı kararı öncesinde Slovak istihbaratının sağladığı bilgiler ışığında kapsamlı değerlendirmede bulunduklarını da ifade etti.

Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok ise, Slovakya’nın Çekya ile dayanışma çerçevesinde kararlı adımlar atacağını duyurmuştu.

“DERİN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK”

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova ise, “Prag ile uydurma bir davada sözde dayanışma göstermeye karar veren Bratislava’nın düşmanca davranışlarından derin hayal kırıklığına uğradık. Cevabımız uzun sürmeyecek” dedi. Çekya, 60 Rus Büyükelçilik çalışanını sınır dışı edeceğini açıklamıştı

Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek, Rusya Büyükelçiliği’nin 60 çalışanını daha sınır dışı edeceklerini duyurmuştu. Çekya’nın Moskova’daki dış temsilciliğindeki çalışan sayısıyla eşitleyeceklerini belirten Kulhanek, Rusya’nın Prag’daki personelini azaltması için Mayıs ayı sonuna kadar zamanı olduğunu bildirmişti.

Zaharova ise, Rusya'nın Çekya'nın Prag Büyükelçiliği’ndeki personel sayısını azaltma kararına yanıt vereceğini ifade ederek, “Benden son kararları hakkında yorum yapmam isteniyor. Prag ilişkileri bozma yoluna girdi. Cevap uzun sürmeyecek” demişti

ÇEKYA-RUSYA GERGİNLİĞİ

Çekya, 2014 yılında Vrbietiec kentinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan mühimmat deposundaki patlamada rolleri olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz cumartesi günü 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. Çekya’nın kararı karşısında Rusya ise 20 Çek diplomatı sınır dışı etmişti.

İki ülke arasındaki gerilim ticari ilişkilere de yansımış, Rusya nükleer enerji şirketi Rosatom’un Dukovany Nükleer Güç Santrali yeni ünite inşaatı ihalesine katılacak firmalar listesinden çıkarılacağını açıklanmıştı. Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamacek’in Rusya’dan almayı planladıkları Sputnik V corona virüsü aşısından vazgeçtiklerini bildirmesinin ardından dün Bakan Kulhanek ise, Rusya’ya sınır dışı edilen 18 Çek diplomatın bugün saat 12.00’ye kadar Moskova’ya dönmelerine izin verilmemesi durumunda daha fazla Rus diplomatı sınır dışı edecekleri şeklinde ültimatom vermişti.

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