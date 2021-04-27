Slovakya’dan Sputnik V hamlesi: Uygulayan ikinci AB ülkesi olacak

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Slovak basınına verdiği röportajda şu anda Macaristan’daki resmi tıbbi kontrol sertifikalı laboratuvarda test çalışmaları süren Rus Sputnik V aşıları için sonuçların olumlu çıkması durumunda Slovakya Sağlık Bakanı Vladimir Lengvarsky’nin aşının ülkede kullanımına onay vereceğini duyurdu.

Bu durumda aşılama işlemi için kayıtlara bu hafta başlanabileceğini bildiren Başbakan Heger, uygulamaya ise önümüzdeki 1-2 hafta içinde başlayacaklarını belirtti. Sputnik V aşısı uygulamaya başlaması durumunda Slovakya, Macaristan’ın ardından EMA onayı olmadan söz konusu aşıyı kullanmaya başlayan ikinci Avrupa Birliği (AB) ülkesi olacak.

KOALİSYONDA KRİZ ÇIKMIŞTI



Mart ayı başında Rusya’dan 200 bin doz Sputnik V aşısı alınmasıyla koalisyon hükümetinde kriz patlak vermiş, Slovakya Sağlık Bakanı Marek Krajci istifa etmişti. Ancak koalisyon ortakları Richard Sulik ile Marie Kotlikova, önceki Başbakan Igon Matoviç’in de görevi bırakmasında ısrar ederek kabinedeki görevlerinden istifa etmişti. Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzanna Czaputova da Başbakan Matoviç’e hükümet ve parlamentonun yönetme kapasitesini kaybettiği gerekçesiyle istifa çağrısı yapmıştı. Bu gelişmelerin ardından Matoviç başbakanlık koltuğunu Finans Bakanı Eduard Heger’e devrederken, kendisi de Heger’in yerine geçmişti.

416 BİN KİŞİYE ÇİFT DOZ YAPILDI



Yaklaşık 5 milyon nüfusu olan Slovakya’da dün sabah itibarıyla 1 milyonu aşkın kişiye birinci doz, 416 bin kişiye ise iki doz aşı uygulandığı bildirildi. Ülkeye Mart ayı başında ilk olarak 200 bin doz Sputnik V aşısı ulaşırken, Rusya’dan toplam 2 milyon doz satın alınması kararlaştırılmıştı. 2 doz aşının fiyatının 17 euro olduğu belirtilirken, Rus aşısıyla 2 dozdan ülke nüfusunun beşte birinin aşılanması hedefleniyordu.

Şu ana kadar toplam 380 bin 10 vakanın kaydedildiği Slovakya’da virüs nedeniyle 11 bin 531 kişi hayatını kaybetti.