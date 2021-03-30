Slovenya’da dört kadından biri şiddet mağduru

Tüm dünyada kadına yönelik şiddet vakalarında corona virüsü salgını döneminde artış gözlenirken, Slovenya’da da rakamlar kadına yönelik şiddetin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Yapılan araştırmalar sonucu 15 yaş ve üzeri Slovenyalı kadınların yüzde 22’sinin fiziki ya da cinsel şiddete maruz kaldığı ortaya çıkarken, mağdurların yaklaşık yarısının yaşadıkları şiddeti yetkili makamlara bildirmedikleri, hatta yakın çevresinden kimseyle dahi paylaşmadıkları belirtildi.

Kadına şiddet rakamları konusunda Avrupa Birliği’ndeki diğer ülkelere nazaran daha iyi durumda olan Slovenya’da kadınların yüzde 44’ü ise yaşamları boyunca en az bir kere cinsel tacize uğradıklarını ifade etti. Şiddet mağduru kadınlara 24 saat hizmet veren ücretsiz yardım hattının bulunduğu ülkede, toplam 274 yataklı 16 adet sığınma evi de yine ücretsiz olarak kadınların kullanımına açık bulunuyor.

GELİR EŞİTSİZLİĞİ İKİ KATINA ÇIKTI



Şiddet mağduru kadınların tedavi, rehabilitasyon, konaklama masraflarının yanı sıra yaşadıkları mağduriyet dolasıyla çalışıp ekonomiye katkıda bulunamayanların ülkeye yıllık maliyetinin ise 1 milyar euro civarında olduğu belirtiliyor. Toplumsal cinsiyete dayalı gelir eşitsizliğinin göze çarpan bir diğer husus olduğu Slovenya’da, AB Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü’ne göre ortalama aylık gelirde cinsiyetler arası eşitsizlik neredeyse iki katına çıkmış durumda.