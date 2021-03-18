Snowden, Rus vatandaşlığına hazırlanıyor

ABD’de 2013 yılında Ulusal Güvenlik Kurumunda (NSA) çalışan ve Amerikan istihbaratının dinleme faaliyetleriyle ilgili belgeleri kopyalayarak sızdıran bilgisayar uzmanı Edward Snowden’in Rus vatandaşı olmak için başvuru yapacağı bildirildi.

Snowden’in avukatı Anatoly Kucherena, “Snowden’in tüm belgeleri hazır. Vatandaşlık için gerekli yetkililere teslim edilecek” dedi.

RUSYA’YA SIĞINMIŞTI

Snowden, gizli belgeleri sızdırması ve The Guardian ve Washington Post gazeteleriyle paylaşması sonucu yargılanacağı endişesiyle Rusyaya sığınmıştı. Rusya Federasyonu, Snowden’e Ekim 2020’de süresiz oturma izni vermişti.