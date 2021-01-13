Şoförlere sınırda Brexit şoku: Sandviçlerine bile el koydular

İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında çıkmaza giren ve corona virüsü salgınıyla beraber iyice kaosa sürüklenen Brexit süreci, tarafların ticaret anlaşmasında mutlu sona ulaşmasının ardından nihayete erdi.

İngiltere’nin AB’den ayrılmasıyla 1 Ocak itibarıyla sınırlarda yeni kurallar uygulanmaya başladı. İngiltere’den Hollanda’ya gelen kamyon ve TIR şöforlerinin sınırda yaşadığı şaşkınlığı ulusal televizyon kanalı NPO 1 görüntüledi.

EKMEĞİ DE KURTARAMADI



Hoek van Holland’daki sınır görevlileri, yaptıkları arama sonucunda şoförlerin sandviçlerine dahi el koyarken, “Brexit’in ardından Avrupa’ya et, sebze, meyve ve balık gibi yiyecekleri sokmanıza izin yok” dedi. Bir şoför içindekileri çöpe atıp ekmeği almayı teklif etse de başarılı olamadı. Sınır görevlisi şoföre, “Üzgünüm, hepsine el koyuldu. Brexit’e hoş geldiniz” şeklinde karşılık verdi.

SINIRDAN ÖNCE TÜKETİN



İngiliz hükümeti de ülkeye giriş yapacak şoförlere benzer bir uyarı yayınlarken, et ve süt ürünleri dahil bunları içeren sandviçlerin de alınmayacağını duyurdu. Açıklamada, “AB’ye seyahat eden şoförler, kısıtlamaları dikkate almalıdır. Eğer çantanızda ya da yanınızda izin verilmeyen bir ürün taşıyorsanız, sınırdan geçmeden önce kullanın, tüketin ya da atın” ifadelerini kullandı.

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