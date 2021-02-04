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Sokak ortasında baltalı dehşet: Önce taciz etti sonra saldırdı

Hindistan'da Rahul Goud adlı bir adam aylardır taciz ettiği kadına baltayla saldırdı. Saldırganın daha önce tutuklandığı ancak kefaletle serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:23, 04/02/2021
Haberler Dünya

Hindistan’ın Haydarabad kentinin Meerpet bölgesinde korkunç bir olay yaşandı. Rahul Goud adlı bir adam, aylardır taciz ettiği bir kadına sokak ortasında baltayla saldırdı.

Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, adamın motosikletiyle kadının bulunduğu sokağa geldiği ve elindeki baltayla birlikte koşarak kadına saldırdığı görülüyor. Kadının kucağındaki bebeğiyle kaçtığı, ancak balta darbelerinden kurtulamadığı kameraya yansıyor.

KEFALETLE BIRAKILMIŞ

Dehşete düşüren anların ardından elinden, kolundan ve omzundan yaralanan kadının hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Saldırganın daha önce şikayet üzerine yakalandığı ancak kefaletle serbest kaldığı belirtildi. Hint polisi 26 yaşındaki saldırganın yakalandığını ve cinayete teşebbüsle yargılanacağını duyurdu.

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Yayınlanma Tarihi:12:22,