Somali’de polis konvoyuna saldırı: 5 ölü

Somali’nin başkenti Mogadişu’da polis konvoyuna yönelik bombalı saldırı gerçekleştirildi. Somali polis sözcüsü Sadik Aden yaptığı açıklamada, saldırıda Banadir Polis Müdürü Farhan Mohamud’u taşıyan aracın hedef alındığını belirtti.

Saldırının can kaybına yol açtığını belirten Aden, Mohamud’un saldırıdan sağ kurtulduğunu ifade etti. Somali medyası ise adı açıklanmayan polis yetkililerine dayandırılan haberinde ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, Qarole’nin korumaları da dahil olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, patlamanın etkisiyle çevredeki binaların hasar gördüğü ifade edildi.