Somali’nin başkenti Mogadişu’da otele bombalı saldırı

Ülkenin uluslararası havalimanı yakınlarındaki bir otelin önünden geçen bir araçta patlama meydana geldiğini belirten görgü tanıkları, aynı zamanda otele giriş yapan silahlı militanların olduğunu söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, görgü tanıklarının ifadeleri henüz teyit edilmedi. Ancak yerel basında da otele silahlı kişilerin baskın düzenlediğine dair haberler çıktı. Somali polisi ölü ve yaralıların olduğunu söyledi ancak sayıların belirsiz olduğunu belirtti.

Polis Sözcüsü Sadık Ali, “Hotel Afrik’ten çok sayıda kişiyi kurtardık. Ancak hayatını kaybedenler olabilir çünkü saldırı öncelikle otelin duvarına çarpan bir bombalı yüklü aracın patlatılmasıyla başladı. Operasyon sürüyor, ölü ve yaralı sayısı da bir süre sonra netleşecektir” ifadesini kullandı.

Saldırıyı El Kaide bağlantılı Eş Şebap örgütü üstlendi. Radikal gruba yakınlığıyla bilinen Somali Memo isimli internet sitesinde yayımlanan açıklamada, “Mücahitler, dinden dönmüş gruptan yetkililere sığınma veren Hotel Afrik önünde bir saldırı düzenledi” ifadeleri yer aldı.

Eş Şebap’ın bu ifadelerle “federal hükümet” ve orduyu kast ettiği belirtiliyor.

Otelde saldırı sırasında hükümet yetkilileri ve subaylar vardı. Saldırının ardından otelin etrafı güvenlik çemberine alındı.

Gelecek ay ülkede uzun süren parlamento ve başkanlık seçimleri başlayacak.