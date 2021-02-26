Son dakika… ABD açıkladı: Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini Suudi Veliaht Prens Selman onayladı

ABD'nin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yayınlanan raporda, “Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini onayladı” ifadesi yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefonda görüşeceğini açıklamıştı.

Biden’ın Kral Selman ile yapması planlanan telefon görüşmesinin ise, Ekim 2018’de gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili bir ABD istihbarat raporunun yayınlanmasıyla aynı zamana denk geleceği iddia edilmişti. Şimdi gözler Beyaz Saray’a çevrildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Birçok medya kuruluşunda Riyad yönetimine karşı yazılar kaleme alan muhalif gazetesi Cemal Kaşıkçı, 2018 yılının Ekim ayının ilk günlerinde İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na gitmişti. Evlenmek için belge almak üzere binaya giren Kaşıkçı bir daha binadan çıkmamıştı.

O dönemde hem yerel basın hem de dünya basını İstanbul’da yaşananlara geniş yer ayırmıştı. Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan yönetimi tarafından suikaste kurban gittiği tahmin ediliyor.

İlginizi Çekebilir Kaşıkçı cinayetinin kan donduran yeni detayları ortaya çıktı