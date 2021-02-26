Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… ABD açıkladı: Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini Suudi Veliaht Prens Selman onayladı

ABD’de CIA tarafından hazırlanan 2018 yılında işlenen Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporda, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini onayladığı açıklandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:34, 26/02/2021
HaberlerDünya
Son dakika… ABD açıkladı: Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini Suudi Veliaht Prens Selman onayladı

ABD'nin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yayınlanan raporda, “Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini onayladı” ifadesi yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefonda görüşeceğini açıklamıştı.

Biden’ın Kral Selman ile yapması planlanan telefon görüşmesinin ise, Ekim 2018’de gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili bir ABD istihbarat raporunun yayınlanmasıyla aynı zamana denk geleceği iddia edilmişti. Şimdi gözler Beyaz Saray’a çevrildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Birçok medya kuruluşunda Riyad yönetimine karşı yazılar kaleme alan muhalif gazetesi Cemal Kaşıkçı, 2018 yılının Ekim ayının ilk günlerinde İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na gitmişti. Evlenmek için belge almak üzere binaya giren Kaşıkçı bir daha binadan çıkmamıştı.

O dönemde hem yerel basın hem de dünya basını İstanbul’da yaşananlara geniş yer ayırmıştı. Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan yönetimi tarafından suikaste kurban gittiği tahmin ediliyor.

İlginizi ÇekebilirKaşıkçı cinayetinin kan donduran yeni detayları ortaya çıktıKaşıkçı cinayetinin kan donduran yeni detayları ortaya çıktıİlginizi ÇekebilirKaşıkçı cinayetinden birkaç gün önce kızını da İstanbul konsolosluğuna çağırmışlarKaşıkçı cinayetinden birkaç gün önce kızını da İstanbul konsolosluğuna çağırmışlar
ABD beyaz Beyaz Saray CIA Dışişleri Bakanı Dünya istanbul kurban son dakika Suudi Arabistan
Yayınlanma Tarihi:21:26,