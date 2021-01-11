Son dakika… ABD tarihinde bir ilk! Trump için azil süreci başlatıldı

ABD'de Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binası baskını ile başlayan siyasi kriz devam ediyor.

ABD Temsilciler Meclisi’ndeki demokratlar, Başkan Donald Trump'ın görevden alınması için azil metnini Meclise resmen sundu.

Demokratlar, Trump'ı “ABD hükümetine karşı şiddeti kışkırtmak” ile suçluyor.

Metinde ayrıca, ABD'nin seçilen Başkanı Joe Biden'ın kazandığı eyaletlerden Georgia'da Dışişleri Bakanı Brad Raffensperger'den seçimi kendi lehine çevirmek için yeterli oy “bulmasını” istemesi suçlamaları ve “Trump'ın ABD'yi ve hükümet kurumlarının güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığı ve demokratik sistemin bütünlüğünü tehdit ederek iktidarın barışçıl geçişine müdahale ettiği” ifadeleri yer alıyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ OYLANMASI BEKLENİYOR

Temsilciler Meclisinin azil metnini çarşamba günü oylayarak kabul etmesi beklenirken, metnin Senato’nun gündemine ise ne zaman geleceği henüz belli değil.

Meclis Kurallar Komitesi Başkanı Jim McGovern yaptığı açıklamada, çarşamba günü oylamanın yapılmasını ve Meclisten geçmesini beklediğini aktardı.

TRUMP BİR İLK OLDU

Trump, hakkında azil sürecinin başlatılmasıyla ABD tarihinde ikinci kez azil süreci başlatılan ilk ABD Başkanı oldu.

Geçen yıl Ukrayna'ya baskı yaparak Demokrat rakibi Joe Biden'a iftira atmaya çalıştığı iddiasıyla azil süreci başlatılan Trump'ı o dönemde Senato'daki Cumhuriyetçi yoğunluk korumuştu.

ABD tarihinde daha önce 1868'de Andrew Johnson, 1998'de Bill Clinton ve 2020'de Donald Trump azil sürecine girmiş ve görevlerine tutunmayı başarmışlardı.

Trump'ın bu ikinci azil süreci ise ABD tarihinde bir ilk oldu. Watergate Skandalı'nın baş aktörü Richard Nixon da azil süreci başlamadan görevinden istifa etmişti.

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