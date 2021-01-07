Son dakika… ABD’de kaos ve dehşet: Ölü ve yaralılar var

Kasım ayında yapılan seçimlerde hüsrana uğrayan Trump, giderayak ülkeyi karıştırdı… Seçim sonuçlarını kabullenmeyen ve daha önce yaptığı açıklamalarla da mücadelesini sürdüreceğini dile getiren Donald Trump, dün ABD Kongresi’nin yeni başkanı resmi olarak onaylamak için toplandığı sırada bir miting düzenledi.

Başkent Washington’da toplanan binlerce gösterici “Çalmayı Durdur” mitinginde gösteri yaparken Trump destekçileri bir süre sonra Kongre binasına girdi. Kongre binasında arbede yaşanırken Washington’da sokağa çıkma yasağı alındı.

İlk belirlemelere göre gösterilerde 4 insanın yaşamını yitirdiği açıklandı. Polis Şefi Robert J. Contee, “Kongre binasında yaşanan gösterilerde 4 kişi yaşamını yitirdi, 52 kişi gözaltına alındı” dedi. Bir kadının vurularak öldüğünü doğrulayan Contee diğer üç kişinin ise “tıbbi sebeplerle” yaşamını yitirdiğini açıkladı.

MERKEZLERDE BOMBA BULUNDU

Contee, gözaltına alınanların polise direndiğini ve bazılarının da sokağa çıkma yasağını deldikleri için gözaltına alındığını söylerken, Cumhuriyetçilerin ve Demokratların ulusal komite merkezlerinde bomba ve patlayıcı bulunduğunu duyurdu.

Contee, ayrıca Kongre binası önündeki bir aracın içindeki buzlukta da molotov kokteyli çıktığını açıkladı.

İSTİFALAR ARKA ARKAYA

ABD tarihinde ilk kez yaşanan olayların ardından art arda istifa haberleri geldi. Trump'ın eşi Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürü Stephanie Grisham, olayların ardından istifa ettiğini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Matthews ve Beyaz Saray Sosyal İşler Müdürü Rickie Niceta da istifa etti.

ÖLEN KADIN ASKERİYEDE ÇALIŞIYORMUŞ

Kongre Binası’nda öldürülen protestocunun Ashli Babbitt adındaki Amerikalı bir kadın olduğu Babbitt'in Hava Kuvvetleri veteriner olduğu belirlendi.

Ashli Babitt Twitter hesabında bir gün önce “hiçbir şey bizi durduramaz” ve “fırtına burada” diye yazdığı ortaya çıktı.

Babbitt'in Senato binası önündeki son Twitleri şöyle: “Hiçbir şey bizi durduramaz…. deneyip deneyebilirler ancak fırtına burada ve 24 saatten daha kısa bir sürede DC’ye iniyor… karanlıktan ışığa. ”

Video görüntülerinde silahın patlamasından sonra göğsünden vurulan genç kadının çeşitli açılardan yere yığıldığını gösteriyor. Polise göre genç kadın polis tarafından vurulmuş.

DÜNYA ŞAŞTI KALDI

Protestoların artması üzerine birçok lider ABD'de yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Liderler şu ifadeleri kullandı:

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg:

Washington'daki görüntüler şoke edici. Demokratik seçimin sonucuna saygı gösterilmeli.

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli:

Bu gece ABD Kongre binasında çok ilginç sahneler yaşanıyor. Demokratik olaylara saygı gösterilmelidir. ABD'nin demokrasi kurallarının korunmasını sağlayacağından eminiz.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson:

ABD Kongresi'nde utanç verici sahneler. Amerika Birleşik Devletleri dünya çapında demokrasiyi savunmaktadır, barışçıl ve düzenli bir güç aktarımı olması artık hayati önem taşımaktadır.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez:

Washington'dan gelen haberleri endişe ile takip ediyorum. Amerika demokrasisinin gücüne güveniyorum. Yeni başkan Joe Biden, Amerikan halkını birleştirerek bu gerginliğin üstesinden gelecektir.

Norveç Başbakanı Erna Solberg:

Washington'dan inanılmaz sahneler. Bu demokrasiye yönelik tamamen kabul eidlemez bir saldırıdır. Buna bir son vermesi için şimdi Başkan Trump'ın ağır bir sorumluluğu bulunuyor.

OBAMA: TRUMP KIŞKIRTTI

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Kongre binasını işgal eden göstericilerin Trump tarafından kışkırtıldığını söyledi.

“Tarih, meşru bir seçimin sonuçları hakkında asılsız yalanlar söylemeyi sürdüren bir başkanın kışkırtmasıyla Kongrede yaşanan şiddeti haklı olarak, milletimiz için büyük bir onursuzluk ve utanç anı olarak hatırlayacaktır'” şeklindeki açıklamasını Twitter hesabından paylaşan Barack Obama Cumhuriyetçi parti liderlerinin bu gerçeği Trump’a söyleme konusunda isteksiz davrandıklarını iddia etti.

Cumhuriyetçi Parti liderlerine çağrı yapan Obama, “Ya bu yolda devam ederek ve kızgın alevleri körüklemeyi sürdürebilirler ya da gerçeği seçip alevleri söndürmek için ilk adımları atabilirler. Amerika’yı seçebilirler” dedi.

PENCE’E ÇAĞRI: TRUMP’I GÖREVDEN AL

Yaşanan arbedenin ardından ABD’li siyasetçiler ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’e çağrıda bulundu… Siyasetçiler anayasanın 25’inci maddesine uyarak Pence’in Donald Trump’ı görevden almasını istedi.

Yapılan açıklamada, “Başkan’ın açıklamaları, bugün yaşanan şiddet ve kaosun sebebidir. Anayasa uyarınca ABD Başkan Yardımcısı’nın yetkililerini kullanarak “başkanın görevini ve gücünü kullanamayacak durumda” olduğuna kanaat getirerek Trump’ı görevden almalı. Bugün Trump’ın video ile yaptığı açıklama bile onun akli dengesinin yerinde olmadığını ve 2020 seçimlerini sindiremediğini gösteriyor. Trump’ın şiddet ve ayaklanmayı durdurmaya hevessiz olması bile durumu ortaya koyuyor” denildi.

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