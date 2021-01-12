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Son dakika… ABD’de kritik Trump iddiası! Sosyal medya karıştı

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın biyografisinin bulunduğu bölümde '11 Ocak tarihinde Trump döneminin sona erdiği' bilgisi yer aldı. Söz konusu gelişme, sosyal medyada 'Trump istifa etti' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Güncellenme: 00:08, 12/01/2021
Haberler Dünya
Son dakika… ABD’de kritik Trump iddiası! Sosyal medya karıştı

ABD Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın biyografisinin yer aldığı bölümde Trump döneminin 11 Ocak 2021’de sona erdiği bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu gelişmenin ardından sosyal medyada birçok kullanıcı, Trump’ın istifa ettiği yönünde iddialar paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Trump karşıtı bir çalışanın bu bilgiyi internet sitesine koyduğu ileri sürülürken bazı iddialar arasında da sitenin siber saldırıya uğramış olabileceği aktarıldı.

SİTE BAĞLANTISI ERİŞİME KAPATILDI

Gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın biyografisine ait bölümün internet bağlantısı erişime kapatıldı. Siteye girişte “Üzgünüz, bu site şu anda teknik sorunlar yaşıyor. Lütfen birkaç dakika sonra tekrar deneyin” ifadeleri yer aldı. DHA

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Yayınlanma Tarihi:00:02,