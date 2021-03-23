Son dakika… ABD’de süpermarkete silahlı saldırı: 10 ölü

Corona virüsünün en ağır vurduğu ülke olan ABD, bu kez de silahlı saldırı dehşetiyle sarsıldı. Colorado eyaletine bağlı Boulder şehrinde yerel saatle 14.30 sıralarında King Soopers isimli süpermarketten silah sesleri yükseldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis kısa sürede olay yerine ulaştı. Silahlı bir kişinin markete girerek bir anda ateş açtığı tespit edilirken, güvenlik güçleri destek ekip istedi.

Uzun süren mücadelenin ardından silahlı saldırgan yaralı şekilde ele geçirildi. Yerel haber kanalları, üzeri çıplak bir adamın kanlar içinde marketten çıkarılışını anbean aktardı. Polis ekipleri marketin içine girerken, kan donduran manzarayla karşılaştı. İsmi açıklanmayan saldırganın, biri polis olmak üzere 10 kişiyi katlettiği belirtildi.

Saldırganın olayı gerçekleştirme sebebi araştırılırken, hayatını kaybedenlerden polis memuru Eric Talley’nin kimliği açıklandı. 51 yaşındaki Talley’nin 11 yıldır Boulder polisinde görev yaptığı, olay sırasında ilk olarak markete ulaşan polislerden biri olduğu öğrenildi.

‘ÜZERİMİZE DOĞRU GELİYORDU’



Saldırı sırasında oğluyla birlikte markette olan Sarah Moonshadow, yaşadıklarını Denver Post gazetesine anlattı.

Çilek almak için markete gittiklerini belirten Moonshadow, ilk olarak iki el ateş edildiğini duyduklarını söylerken, “Saldırgan bize doğru yönelmişti. Oğluma ‘sakın bakma ve koşmaya başla’ dedim. Otoparka doğru kaçmayı başardık. Yerde yatan biri vardı. Ona doğru yöneldim ama oğlum beni durdurdu. ‘Ona yardım edemeyiz gitmemiz lazım’ dedi ve uzaklaştık” ifadelerini kullandı.

BİDEN BİLGİLENDİRİLDİ



Boulder Bölge Savcısı Michael Dougherty, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, “Yaşananlar Boulder için trajik bir kabus. Yerel ve federal yetkililerden olayla ilgili destek alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden’ın saldırıyla ilgili bilgilendirildiğini söyledi.