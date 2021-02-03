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Son dakika… ABD’de Ulusal Muhafızları taşıyan helikopter düştü

ABD’nin Idaho eyaletinde Ulusal Muhafızları taşıyan helikopter belirlenemeyen bir nedenle düştü. Kazada 3 Ulusal Muhafız hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:22, 03/02/2021
Haberler Dünya
Son dakika… ABD’de Ulusal Muhafızları taşıyan helikopter düştü

ABD'nin Idaho eyaletine bağlı Boise kentinde Ulusal Muhafızları taşıyan UH-60 Kara Şahin tipi askeri helikopter Lucky Peak’in güneyinde belirlenemeyen bir nedenden dolayı düştü. Kazada 3 Ulusal Muhafız personeli hayatını kaybetti.

Idaho Ulusal Muhafızlarına tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, 2 personelin rutin eğitim uçuşu yapan pilotlar olduğu belirtildi.

Idaho Ulusal Muhafızları sözcüsü Yarbay Christopher Borders, “Dönem boyunca kötü hava koşulları yaşandı. Helikopterin düşmesinin ardından hava durumu, arama kurtarma çabalarımızı engelledi. Arama kurtarma ekiplerimiz saat 00:15’te uçağın yerini tespit etti ve görevdeki ulusal muhafızların hayatta olmadıklarını teyit etti” ifadesini kullandı.

Helikopter kazasına ilişkin soruşturma başlatılırken ölen askerin kimliklerinin olay aydınlatılana kadar gizli tutulacağı belirtildi.

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Yayınlanma Tarihi:18:02,