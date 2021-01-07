Son dakika… ABD’deki olayların ardından 3 isim istifa etti

ABD Kongresi yeni başkanı resmi olarak onaylamak için toplanırken Trump destekçileri başkent Washington DC’de “Çalmayı Durdur” mitinginde bir araya gelmişti. Binlerce Trump destekçisinin katıldığı mitingin ardından göstericiler Kongre binasına girmişti.

Polis ekipleri ile göstericiler arasında arbede yaşanırken olay nedeniyle Washington’da sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı.

Olayların ardından art arda istifa haberleri geldi. Trump’ın eşi Melania Trump’ın Özel Kalem Müdürü Stephanie Grisham, olayların ardından istifa ettiğini açıkladı.

Reuters’ın haberine göre, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Matthews ve Beyaz Saray Sosyal İşler Müdürü Rickie Niceta da istifa etti.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Protestolarda vurulan bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Washington DC polisi tarafından Kongre binasında vurulan kadının hayatını kaybettiği açıklanırken Metropolitan Polis Departmanı Sözcüsü Dustin Sternbeck, “Evet, Kongre Binası’nda vurulan yetişkin kadın bir bölge hastanesinde hayatını kaybetti” dedi.

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