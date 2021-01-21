Son dakika… AB’den çarpıcı Türkiye açıklaması: İlerleme var

Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim 2020 yılı boyunca Avrupa Birliği’nin (AB) gündemini de uzun süre meşgul etti.

Türkiye’yi yaptığı sondaj faaliyetleri nedeniyle sık sık yaptırım kartıyla tehdit eden AB, Türkiye ve Yunanistan’ın 25 Ocak’ta istikşafi görüşmelere yeniden başlayacak olmasını memnuniyetle karşıladı.

Brüksel’de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla bir araya gelen Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, söz konusu durumla ilgili değerlendirmede bulundu.

İNSAN HAKLARI ENDİŞESİ



Türkiye ve Yunanistan arasındaki diyalog çabasını olumlu bulan Borrell, “Genel olarak atmosferde ilerleme gördüğümüzü söyleyebiliriz. Doğu Akdeniz’de huzurun sürdürülebilir olmasını görmeyi umuyoruz” dedi.

Borrell, “Türkiye’de insan haklarıyla ilgili durumla ilgili endişelerimiz ise sürüyor” ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU: POZİTİF HAVA SAĞLADIK

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, “Aralık’taki AB zirvesinden sonra pozitif bir hava sağladık. Pozitif atmosferin yaratılması elbette önemli, sürdürülmesi için adımlar atmamız gerekiyor. Borrell’le daha önce başlattığımız süreçlerin takibini yapacağız. Türkiye-AB ilişkileri sadece iki taraf için önemli değil, bölgemizde devam eden ciddi sorunlar var, bu sorunların çözümü için AB-Türkiye işbirliği önem arz ediyor. Doğu Akdeniz konferansı hakkında atılabilecek adımları konuşacağız” diye konuştu.

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