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Son dakika… ABD’nin hava üssüne füzeli saldırı

Kuzey Irak’ın Erbil kentinde ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin bulunduğu hava üssüne roketli saldırı yapıldı.

Güncellenme: 23:26, 15/02/2021
Haberler Dünya
Son dakika… ABD’nin hava üssüne füzeli saldırı

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'deki Erbil Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere 2 kişi yaralandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de bulunan Erbil Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendi. IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, roketlerin 2'sinin Erbil Uluslararası Havalimanı'nın içine, diğer roketin ise bölgedeki bir toplu konutun yakınlarına düştüğü aktarıldı.

Yetkililer, saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırının ardından Uluslararası Erbil Havalimanı’nın kapatıldığı bildirildi. İHA

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ABD Irak Kuzey Irak saldırı son dakika
Yayınlanma Tarihi:22:34,