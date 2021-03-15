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Son dakika… Almanya AstraZeneca aşısını askıya aldı

Almanya Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının kullanımını askıya aldı. İrlanda ile AstraZeneca aşısının kullanımını askıya alan ülke sayısı 12’e yükseldi.

Güncellenme: 17:59, 15/03/2021
HaberlerDünya
Son dakika… Almanya AstraZeneca aşısını askıya aldı

İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının yetişkinlerde ciddi kan pıhtılaşmasına neden olduğu raporlarının duyurulmasının ardından aşının kullanımı bugün itibariyle toplamda 12 ülkede askıya alındı.

Büyük tartışmalara neden olan AstraZeneca aşısının kullanımını askıya alan son ülke Almanya oldu.

Dün de İrlanda, AstraZeneca aşısının kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle aşının kullanımını askıya aldığını duyurmuştu.

Şu ana kadar İrlanda, Avusturya, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Estonya, Litvanya, Lüksemburg, Letonya, Norveç ve İzlanda AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı.

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Almanya Avusturya Bulgaristan Estonya İngiltere İrlanda İtalya Letonya Litvanya Lüksemburg Norveç Romanya son dakika
Yayınlanma Tarihi:17:50,