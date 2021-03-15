Son dakika… Almanya AstraZeneca aşısını askıya aldı

İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının yetişkinlerde ciddi kan pıhtılaşmasına neden olduğu raporlarının duyurulmasının ardından aşının kullanımı bugün itibariyle toplamda 12 ülkede askıya alındı.

Büyük tartışmalara neden olan AstraZeneca aşısının kullanımını askıya alan son ülke Almanya oldu.

Dün de İrlanda, AstraZeneca aşısının kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle aşının kullanımını askıya aldığını duyurmuştu.

Şu ana kadar İrlanda, Avusturya, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Estonya, Litvanya, Lüksemburg, Letonya, Norveç ve İzlanda AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı.

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