Son dakika… Avrupa İlaç Ajansı’ndan AstraZeneca-Oxford’un corona aşısına onay

Dünya genelinde birçok ülkede corona virüsüne karşı aşı çalışmaları sürüyor. Avrupa İlaç Ajansı (EMA), İngiliz ve İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşıya koşullu piyasa izni verdi.

AstraZeneca aşısı, BioNTech-Pfizer ve Moderna'nın Covid-19 aşılarının ardından EMA tarafından onay verilen üçüncü aşı oldu.

AstraZeneca aşısının iki doz olarak alınması gerektiğini bildiren EMA, “AstraZeneca aşısının ikinci dozu, ilkinden 4 veya 12 hafta sonra yapılmalı. Aşının en yaygın yan etkileri genellikle hafif veya orta düzeydeydi ve aşılamadan birkaç gün sonra geçti” dedi.

EMA'ya göre, Avrupa Komisyonu, AstraZeneca aşısı için koşullu piyasa yetkisi verilip verilmeyeceğine ilişkin karar alma sürecini hızlı bir şekilde gerçekleştirerek, aşılama programlarının AB genelinde uygulanmasına izin verecek. (İHA)

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